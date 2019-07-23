2019-07-23T10:11:41+03:00
Общество

Рязанка через суд добилась досрочного назначения пенсии

Пенсионный фонд отказывался включать время декрета в стаж
Мария БЛИНОВА
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Решение суда уже вступило в законную силу.Решение суда уже вступило в законную силу.
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Рязанский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Железнодорожного райсуда города. Речь идет об иске жительницы облцентра к Пенсионному фонду – по поводу назначении пенсии по старости.

Осенью 2017 года истица обратилась ПФ для выхода на пенсию досрочно – она врач-педиатр. Однако здесь ей отказали, поскольку посчитали, что 30-летний стаж лечебной работы еще не накоплен. У женщины данные были другие.

Оказалось, что специалисты фонда не включили в стаж ее декретный отпуск, в котором доктор, на тот момент работавшая педиатром кардиоревматологического отделения больницы, была с осени 1988 по лето 1991 года. В фонде так поступили, поскольку согласно федеральному закону от 1992 года при досрочном выходе на пенсию время декрета в стаж не входит.

Женщина не согласилась и пошла в суд. Райсуд признал, что она права, поскольку в декрете была до вступления в силу того самого ФЗ. Пенсионный фонд подал апелляцию, однако облсуд ее отклонил и оставил решение Железнодорожного суда в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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