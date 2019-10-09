2019-10-09T12:03:50+03:00
Происшествия

Сбившая молодого рязанца «Лада Приора» скрылась с места ДТП

Машину ищет полиция
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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8 октября около 10 вечера во дворе многоэтажки Рязани сбили пешехода. Авария произошла на улице Качевской рядом с домом №32 , сообщает пресс-служба областного Управления ГИБДД.

«Лада Приора» темно-вишневого цвета ехала по внутридворовой территории и сбила 19-летнего рязанца, а после скрылась с места ДТП. Молодой человек получил травмы, медики оказали ему помощь. Госпитализации не потребовалось.

Помимо этой аварии за прошедшие сутки на дорогах области произошло 2 ДТП, в которых 2 человека получили травмы. Инспекторы выявили 6 пьяных водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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