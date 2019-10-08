2019-10-08T11:15:05+03:00
Происшествия

У забежавшего в магазин рязанца угнали автомобиль

Двигатель он не заглушил, ключи оставил в замке зажигания. Полицейсие объявляли «План перехват»
Антон КОНОВАЛОВ
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В городе Кораблино от магазина угнали Volkswagen. 31-летний житель задерживаться в торговом заведении не планировал, а потому опрометчиво оставил автомобиль заведенным, открытым и с ключами в замке зажигания.

Чтобы поймать преступника, полицейские объявляли план «Перехват», разослали ориентировки всем патрулям и экипажам ДПС. Направление для поиска дали местные жители: они видели, как похожая машина проезжала по одной из улиц к выезду из города.

Выставленному на окраине наряду Volkswagen не встретился, то есть угонщик прятался где-то перед ним - в окрестностях небольшого участка автодороги. В итоге автомобиль нашелся в лесопосадке. За рулем был нетрезвый 25-летний парень, судимый за ограбление. Его задержали, сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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