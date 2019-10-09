2019-10-09T12:02:22+03:00
Общество

Заканчивается прием заявлений на компенсацию оплаты отдыха детей

В распоряжении тех, кто хочет снизить стоимость путевки в оздоровительные лагеря, остались считанные дни
Антон ВОХЕЧ
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Стоимость детского отдыха можно компенсировать. Фото: архив "КП-Рязань".Стоимость детского отдыха можно компенсировать. Фото: архив "КП-Рязань".
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Прием документов работающих рязанцев для получения компенсации стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные организации Рязанской области заканчивается 31 октября 2019 года. Об этом сообщил официальный сайт городской администрации Рязани.

Получить компенсацию довольно несложно. Тому, кто является пользователем интернета, достаточно зайти на сайт управления образования в раздел «Управление образования» - «Загородные лагеря» - «Запись на прием», «Компенсация». Есть и другой путь: на сайте администрации города Рязани в разделе «Городская среда» в разделе «Управление образования и молодежной политики» найти «Мероприятия».

По вопросам получения компенсации можно обратиться по телефону: (4912) 28-93-66.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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