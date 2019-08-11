Прокуратура проверила рязанский лагерь, ужаснувший иркутских школьников

СЕГОДНЯ 17:44 2019-08-11T19:02:22+03:00

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Прокуратура Рязанской области нашла нарушения в работе детского оздоровительно-образовательного центра «Лесная Сказка», расположенного в селе Мыс Доброй Надежды (Сасовский район). Проверяющие нагрянули сразу после приезда 179 школьников в возрасте 6-17 лет из пострадавшего от наводнения Нижнеудинска Иркутской области. Едва заселившись, дети ужаснулись условиям «отдыха» и начали просить родителей забрать их обратно. Возмущены и сопровождающие:

- Родители мне написали: вы нас, Людмила Анатольевна, везли в «Лесную Сказку», а привезли в лесной ад, - сказала журналистам ГТРК «Иркутск» педагог Людмила Булавина.

Подтверждают слова сибиряков и кадры, опубликованные в соцсетях, а затем и в теленовостях.

10 августа против директора «Лесной Сказки» прокуратура начала административное производство. Ему, а также руководителю областного управления Роспотребнадзора внесли представления об устранении нарушений.

Забрать домой из рязанского лагеря просят дети из пострадавшего от наводнения Нижнеудинска.Источник: ГТРК "Ока".

ИСТОЧНИК KP.RU