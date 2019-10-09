Центральное агентство недвижимости запустило сервис безопасных расчетов
Центральное агентство недвижимости совместно с одним из крупнейших банков запустило сервис безопасных расчетов.
При сделке купли-продажи недвижимости покупателю и продавцу теперь достаточно один раз посетить Центральное агентство недвижимости, в головном офисе которого проводятся все необходимые операции:
– подписание договора купли-продажи;
– расчет по сделке с использованием сервиса безопасных расчетов Сбербанка;
– оформление документов на регистрацию в МФЦ.
При этом продавец гарантированно получит причитающиеся ему средства от продажи объекта только после регистрации сделки Росреестром.
Первая совместная сделка по такой схеме уже проведена.
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ИСТОЧНИК KP.RU