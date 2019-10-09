Центральное агентство недвижимости запустило сервис безопасных расчетов

СЕГОДНЯ 11:42 2019-10-09T11:42:28+03:00

Работа организована вместе с одним из крупнейших банков

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Центральное агентство недвижимости совместно с одним из крупнейших банков запустило сервис безопасных расчетов.

При сделке купли-продажи недвижимости покупателю и продавцу теперь достаточно один раз посетить Центральное агентство недвижимости, в головном офисе которого проводятся все необходимые операции:

– подписание договора купли-продажи;

– расчет по сделке с использованием сервиса безопасных расчетов Сбербанка;

– оформление документов на регистрацию в МФЦ.

При этом продавец гарантированно получит причитающиеся ему средства от продажи объекта только после регистрации сделки Росреестром.

Первая совместная сделка по такой схеме уже проведена.

Хотите быстро и без забот продать или купить недвижимость? Наши специалисты подскажут, как это сделать выгодно и безопасно.

Центральный офис продаж находится по адресу: г. Рязань, ул. Вокзальная, д. 6. Телефон 8 (4912) 961-961.

Это комфортно, выгодно и, главное, безопасно для всех сторон!

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ИСТОЧНИК KP.RU