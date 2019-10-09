В Рязани погасят почтовую марку, выпущенную к 150-летию со дня рождения Филиппа Малявина

СЕГОДНЯ 10:56 2019-10-09T10:56:09+03:00

Наш город в числе четырех по стране, где пройдет эта церемония

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10 октября в почтовое обращение выйдет блок, посвященный 150-летию со дня рождения художника Филиппа Малявина. На почтовой марке изображена его картина «Бабы» (1905 год), на полях – «Автопортрет» 1927 года и логотип Российской академии художеств. Тираж 30 тысяч блоков, сообщила пресс-служба Почты России.

Дополнительно к выпуску марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения первого дня для Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга и Рязани, а также изданы художественные обложки для почтового блока с виньеткой, конвертом первого дня гашения и второй формы выпуска — беззубцового почтового блока, выполненного на дизайнерской бумаге «под холст».

Почтовые марки поступят в продажу в отделения Рязанской почты 10 октября. Любой желающий сможет поставить оттиск штемпеля на марках в Рязанском государственном областном художественном музее имени И. П. Пожалостина, расположенном на улице Свободы.

Торжественная церемония гашения пройдет 10 октября, начало в 14.00

Справка:

Филипп Андреевич Малявин (1869-1940) — русский художник, график. С 1902 по 1917 год жил в своей усадьбе в селе Аксиньино Рязанской губернии, около железнодорожной станции Денежниково. После на два года переехал в Рязань.

Был одним из первых преподавателей Государственных свободных художественных мастерских (ныне Рязанское художественное училище им. Г.К. Вагнера), преподавал в Красноармейской студии при Рязанском губвоенкоме, выхлопотав у А.В. Луначарского разрешение вести занятия со студийцами в своей усадьбе в Аксиньино.

В Рязанском художественном музее имени И. П. Пожалостина представлены 2 живописных полотна и около 100 графических работ художника.

ИСТОЧНИК KP.RU