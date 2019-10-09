Многодетная рязанка добилась выплаты маткапитала только через суд
Прокуратура восстановила в суде права многодетной семьи из Рязанской области на получение материнского капитала, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Год назад жительница Скопинского района обратилась в местное управление Пенсионного фонда с заявлением о получении этих средств, которые планировала использовать для улучшения жилищных условий. В этой семье родился третий ребенок, что дает право на господдержку.
Деньги хотели потратить на пристройку – увеличить площадь своего небольшого домика на 40 квадратных метров.
Однако Пенсионный фонд отказал, мотивируя это тем, что земельный участок, помимо многодетных супругов, принадлежит еще и человеку, не являющимся членом их семьи. Тогда женщина обратилась в прокуратуру, которая, проведя свою проверку, подала иск в суд.
Скопинский районный суд в итоге признал решение об отказе незаконным и обязал ПФР удовлетворить заявление многодетной матери.
– Действующее законодательство не запрещает строительство объектов недвижимости на земельных участках, находящихся в долевой собственности, – пояснили в прокуратуре.
Решение суда вступило в законную силу, деньги семье уже перечислили.
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ИСТОЧНИК KP.RU