Многодетная рязанка добилась выплаты маткапитала только через суд

СЕГОДНЯ 10:15 2019-10-09T11:02:57+03:00

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Прокуратура восстановила в суде права многодетной семьи из Рязанской области на получение материнского капитала, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Год назад жительница Скопинского района обратилась в местное управление Пенсионного фонда с заявлением о получении этих средств, которые планировала использовать для улучшения жилищных условий. В этой семье родился третий ребенок, что дает право на господдержку.

Деньги хотели потратить на пристройку – увеличить площадь своего небольшого домика на 40 квадратных метров.

Однако Пенсионный фонд отказал, мотивируя это тем, что земельный участок, помимо многодетных супругов, принадлежит еще и человеку, не являющимся членом их семьи. Тогда женщина обратилась в прокуратуру, которая, проведя свою проверку, подала иск в суд.

Скопинский районный суд в итоге признал решение об отказе незаконным и обязал ПФР удовлетворить заявление многодетной матери.

– Действующее законодательство не запрещает строительство объектов недвижимости на земельных участках, находящихся в долевой собственности, – пояснили в прокуратуре.

Решение суда вступило в законную силу, деньги семье уже перечислили.

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ИСТОЧНИК KP.RU