2019-10-09T11:02:57+03:00
Общество

Многодетная рязанка добилась выплаты маткапитала только через суд

Семья хотела сделать пристройку к своему небольшому домику
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
Изменить размер текста:

Прокуратура восстановила в суде права многодетной семьи из Рязанской области на получение материнского капитала, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Год назад жительница Скопинского района обратилась в местное управление Пенсионного фонда с заявлением о получении этих средств, которые планировала использовать для улучшения жилищных условий. В этой семье родился третий ребенок, что дает право на господдержку.

Деньги хотели потратить на пристройку – увеличить площадь своего небольшого домика на 40 квадратных метров.

Однако Пенсионный фонд отказал, мотивируя это тем, что земельный участок, помимо многодетных супругов, принадлежит еще и человеку, не являющимся членом их семьи. Тогда женщина обратилась в прокуратуру, которая, проведя свою проверку, подала иск в суд.

Скопинский районный суд в итоге признал решение об отказе незаконным и обязал ПФР удовлетворить заявление многодетной матери.

– Действующее законодательство не запрещает строительство объектов недвижимости на земельных участках, находящихся в долевой собственности, – пояснили в прокуратуре.

Решение суда вступило в законную силу, деньги семье уже перечислили.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Многодетную мать обязали вернуть маткапитал государству

Денег у нее нет, и скоро за дело возьмутся приставы (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В рязанском Лесопарке началось строительство пристани
ПФР напомнил рязанцам о необходимости обращаться за доплатой к пенсии
Подозреваемый в убийстве рязанского ветерана перед преступлением принимал наркотики
Рязанские водители сами обозначают ямы на дорогах
Подозреваемый в убийстве ветерана 20-летний рязанец причастен и к другим преступлениям
Сбившая молодого рязанца «Лада Приора» скрылась с места ДТП
Заканчивается прием заявлений на компенсацию оплаты отдыха детей
Для раскрытия убийства рязанского ветерана деньги мецената не пригодились
Центральное агентство недвижимости запустило сервис безопасных расчетов
В Рязани завершился капремонт дорог на трех улицах
В Рязани погасят почтовую марку, выпущенную к 150-летию со дня рождения Филиппа Малявина
Губернатор поблагодарил всех, кто помог в поиске подозреваемого в убийстве рязанского ветерана
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве рязанского ветерана
В Спасске перед судом предстала участница женской драки
В Рязани задержали подозреваемого в убийстве ветерана и его супруги
Глава рязанского МВД обсудил с губернатором безопасность граждан
Рязанский завод оспорил у гордумы в суде нормы Генерального плана города
В Рязанской области ввели налоговые ставки для букмекерских контор
Жуткий пожар под Рязанью уничтожил жилой дом – пострадал человек
Рязанская школа лишилась второго за месяц директора
Для прозрачности рязанского воздуха необходимы «прозрачные» проверки
Пропавшая в Ряжске пенсионерка с волосами цвета красного дерева найдена