2018-12-05T15:10:46+03:00
Общество

Многодетную мать из рязанской глубинки обязали вернуть маткапитал государству

Однако в наличии у нее таких средств нет, и скоро за дело возьмутся приставы
Мария БЛИНОВА
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Скопинская прокуратура проверила законность использования маткапитала, выделенного гражданке П. на улучшение жилищных условий. Поверкой занялись после обращения другой жительницы района, сообщает пресс-служба надзорного органа.

У женщины трое детей. Четыре года назад она получила сертификат на материнский капитал размером почти в 430 тысяч рублей. Деньги планировала потратить на жилье. Затем заключила договор купли-продажи доли в доме, расположенном в селе Ильинка. Однако, взяв займ, расплачиваться с продавцами не спешила, а деньги тратила на другие цели. Пенсионный фонд тем временем средства маткапитала заемной организации уже перечислил.

После проверки прокуратуры, делом занялся суд, который обязал гражданку П. вернуть государству средства материнского капитала. Женщина подала апелляцию, но областной суд оставил решение райсуда без изменений.

Теперь за дело возьмутся приставы – исполнительное производство для принудительного взыскания денег уже возбуждено.

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