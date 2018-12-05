2018-12-05T15:10:46+03:00
Общество

Многодетную мать из рязанской глубинки обязали вернуть маткапитал государству

Однако в наличии у нее таких средств нет, и скоро за дело возьмутся приставы
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Скопинская прокуратура проверила законность использования маткапитала, выделенного гражданке П. на улучшение жилищных условий. Поверкой занялись после обращения другой жительницы района, сообщает пресс-служба надзорного органа.

У женщины трое детей. Четыре года назад она получила сертификат на материнский капитал размером почти в 430 тысяч рублей. Деньги планировала потратить на жилье. Затем заключила договор купли-продажи доли в доме, расположенном в селе Ильинка. Однако, взяв займ, расплачиваться с продавцами не спешила, а деньги тратила на другие цели. Пенсионный фонд тем временем средства маткапитала заемной организации уже перечислил.

После проверки прокуратуры, делом занялся суд, который обязал гражданку П. вернуть государству средства материнского капитала. Женщина подала апелляцию, но областной суд оставил решение райсуда без изменений.

Теперь за дело возьмутся приставы – исполнительное производство для принудительного взыскания денег уже возбуждено.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ХК «Рязань» уверенно выиграл у «Югры» из Ханты-Мансийска
В четверг на шести улицах Рязани на пару часов отключат свет
Собака попросилась ночью на улицу – так рязанские студенты спасли людей на пожаре
В Рязанской области изъяли из продажи 300 килограммов рыбы и морепродуктов
Предновогодние продуктовые ярмарки в Рязани продлятся четыре дня
Рязанские депутаты согласовали кандидатуру прокурора области
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
До Новогодней деревни в Лесопарке рязанцы смогут добраться на бесплатных автобусах
Вице-губернатор Рязанской области победил на фестивале МЧС «Созвездие мужества»
Чиновникам после прямой линии рязанского губернатора вручат «красные папки»
Юная рязанка выполнила норматив мастера спорта по пауэрлифтингу
В рязанской глубинке задержали мужчину, вырастившего огромное количество конопли
Еще по одному маршруту в Рязани теперь можно проехать за 21 рубль