Для прозрачности рязанского воздуха необходимы «прозрачные» проверки

8 Окт. 21:10 2019-10-08T21:10:04+03:00

На круглом столе в Доме общественных организаций вместе с региональными и городскими чиновниками, а также экозащитниками «Комсомолка» обсудила чистоту атмосферы областного центра

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8 октября в Доме общественных организаций «Комсомолка» провела круглый стол, на котором обсуждались проблемы загрязнения воздуха рязанскими предприятиями. Это была, пожалуй, самая представительная из подобных дискуссий, состоявшихся за последнее время.

Участие в разговоре приняли, как представители власти: зампред регионального правительства Дмитрий Филиппов, министр природопользования области Сергей Абрамов и глава администрации Рязани Елена Сорокина, так и представители надзорных органов, общественных организаций и главных виновников «торжества» - промышленных предприятий.

О последних стоит сказать, что из списка в несколько десятков организаций прийти в круглый стол осмелились лишь три: РНПК (НК «Роснефть»), ГК «Русская кожа» и завод «Техно» (компания «Технониколь»).

Обсуждался самый широкий спектр проблем - от сокращения выбросов со стороны промышленников до грамотного выбора строительных площадок вновь возводимых микрорайонов с обязательным учетом розы ветров.

- Сегодня на одной площадке мы объединили представителей региональной власти, контрольно-надзорных органов, общественности, промышленных предприятий. Сейчас необходим такой широкий и открытый диалог. Нам важно обсудить тему со всеми заинтересованными сторонами и совместно определить пути решения вопроса, - сказал Дмитрий Филиппов.

То и дело во время разговора всплывала тема усиления общественного контроля и того, как сделать, чтобы члены таких комиссий могли как можно быстрее оказываться на предприятиях-нарушителях. Дело в том, что многие из расположенных на территории региона предприятий являются режимными объектами, так просто попасть на которые не удастся, даже руководствуясь самыми благородными намерениями.

- Представители предприятий рассказали нам, как много они делают для сокращения выбросов в атмосферу, как модернизируют свое оборудование и технологии. Надзорные органы сообщили о проверках, которые они проводят для контроля за состоянием окружающей среды, - сообщила уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина. - Но очень часто люди ни о чем этом не знают, причем из-за непрозрачности такой работы. Именно поэтому привлечение общественности мне кажется наиболее эффективной мерой взаимодействия в этой сфере.

По результатам круглого стола будет подготовлен итоговый протокол. В него войдут предложения, мнения и замечания всех участников дискуссии и даже тех, кто не успел выступить перед собравшимися из-за нехватки времени, выделенного для разговора.

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ИСТОЧНИК KP.RU