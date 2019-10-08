2019-10-08T20:09:00+03:00
Общество

Три района Рязанской области не получат паспорта готовности к отопительному сезону

Об этом 8 октября сообщил министр ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов
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Пуск отопления в населенных пунктах Рязанской области этом году проходит в штатном режиме, без серьезных сбоев. Об этом на заседании регионального правительства сообщил министр ТЭК и ЖКХ Андрей Устинов.

- Несмотря на существенное улучшение ситуации, к сожалению, на сегодняшний день есть ряд муниципальных образований, которые, скорее всего, не получат паспорта готовности к отопительному сезону – это Кораблинский, Шацкий, Старожиловский районы, - отметил докладчик.

В настоящее время 80 процентов муниципальных образований уже получили паспорта готовности. По сравнению с 2017 годом, когда этот показатель составил 36 процентов – динамика впечатляющая.

На ремонт тепловых и энергосетей, котельных, объектов водоснабжения и водоотведения Рязанская область потратила в этом году более 6 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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