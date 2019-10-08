Сил моих нет! Рязанский пенсионер решил стрельнуть в перечившего ему соседа

СЕГОДНЯ 12:02 2019-10-08T12:04:29+03:00

Лишь полицейские смогли утихомирить «ворошиловского стрелка», который решил таким образом поставить точку в земельном споре

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В полицию обратились жители деревни Лесуново, которые были встревожены ссорой двух соседей. В ходе словесной перепалки 70-летний пенсионер достал двуствольное охотничье ружье и угрожал им 48-летнему соседу. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

Соседи уже не первый раз конфликтовали по поводу раздела смежных земельных участков. В ходе очередной словесной перепалки пенсионер, воскликнув «Сил моих больше нет!», достал зарегистрированное охотничье ружье и пригрозил застрелить оппонента, если он не прекратить перечить.

Участковые полицейские немедленно выехали на вызов и нейтрализовали опасную ситуацию. Охотничье ружье у пенсионера изъяли.

В отношении 70-летнего деревенского жителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо - лишение свободы на срок до 2 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU