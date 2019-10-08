2019-10-08T11:21:09+03:00
Общество

Рязанцы встретятся со своим знаменитым земляком, писателем Прилепиным

Кроме того, Захар – общественный деятель с активной государственно-патриотической позицией
Павел АВЕРИН
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Захар - по-настоящему русский человек с активной жизненной позицией. Фото: https://vk.com/zaharprilepin.Захар - по-настоящему русский человек с активной жизненной позицией. Фото: https://vk.com/zaharprilepin.
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Малая родина Прилепина – город Скопин. Там до сих пор живет его мать – Татьяна Николаевна – Захар считает рязанцев своими земляками. Прилепин сегодня не только знаменитый писатель, вернувший многим читателям интерес к современной русской литературе. Не менее важна его роль и как общественного деятеля с активной государственно-патриотической позицией. Захар Прилепин – автор новейшей версии биографии Сергея Есенина в серии ЖЗЛ и активный защитник территории музея-заповедника «Есенинская Русь»,

Встреча писателя, публициста, телеведущего Захара Прилепина с общественностью города Рязани состоится 10 октября, в 18-30, в библиотеке имени Горькогосообщает официальный сайт заведения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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