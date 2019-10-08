2019-10-08T07:42:13+03:00
Недвижимость

Во вторник в пяти районах Рязанской области отключат электричество

Ограничение поставки электроснабжения идет в соответствии с графиком энергетиков
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8 октября в пяти районах Рязанской области отключат электроснабжение.8 октября в пяти районах Рязанской области отключат электроснабжение.
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8 октября в пяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Пронский район:

- деревня Горохово, село Октябрьское — с 09:00 до 17:00;

Рязанский район:

- село Семкино, село Агро-Пустынь — с 09:00 до 17:00;

- поселок Варские — с 10:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Мелекшино — с 09:00 до 17:00.

Захаровский район:

- деревня Орешково, село Субботино — с 10:30 до 17:00.

Чучковский район:

- село Шеметово — с 09:30 до 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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