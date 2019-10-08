Во вторник в пяти районах Рязанской области отключат электричество
8 октября в пяти районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Пронский район:
- деревня Горохово, село Октябрьское — с 09:00 до 17:00;
Рязанский район:
- село Семкино, село Агро-Пустынь — с 09:00 до 17:00;
- поселок Варские — с 10:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- деревня Мелекшино — с 09:00 до 17:00.
Захаровский район:
- деревня Орешково, село Субботино — с 10:30 до 17:00.
Чучковский район:
- село Шеметово — с 09:30 до 17:00.
ИСТОЧНИК KP.RU