На самой плотной дороге Рязани на три дня ограничат движение

СЕГОДНЯ 19:23 2019-10-07T19:23:10+03:00

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В ближайшие дни в самом центре Рязани – на Первомайском проспекте – ограничат движение. Это вызвано необходимостью ремонта участка теплотрассы, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Транспорт не сможет проехать по одной из полос перед перекрестком с улицей Дзержинского – со стороны площади Победы. Перекроют полосу около дома №41 (рядом с салоном «Улыбка»).

Движение ограничат в 8 утра вторника, 8 октября и откроют в ночь на четверг, 10 число.

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ИСТОЧНИК KP.RU