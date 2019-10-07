2019-10-07T19:23:10+03:00
Общество

На самой плотной дороге Рязани на три дня ограничат движение

Причина – ремонт теплотрассы
Мария БЛИНОВА
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Фото: Яндекс.КартыФото: Яндекс.Карты
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В ближайшие дни в самом центре Рязани – на Первомайском проспекте – ограничат движение. Это вызвано необходимостью ремонта участка теплотрассы, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Транспорт не сможет проехать по одной из полос перед перекрестком с улицей Дзержинского – со стороны площади Победы. Перекроют полосу около дома №41 (рядом с салоном «Улыбка»).

Движение ограничат в 8 утра вторника, 8 октября и откроют в ночь на четверг, 10 число.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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