В Рязани предлагают обустроить выделенные полосы для общественного транспорта

СЕГОДНЯ 13:04 2019-09-03T13:04:36+03:00

Пилотный проект могут запустить на Московском шоссе и Первомайском проспекте

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3 августа в администрации Рязани прошло совещание, на котором обсудили перспективы развития городского пассажирского транспорта. В обсуждении поучаствовал зампред областного правительства Евгений Беленецкий.

Речь шла, в том числе, о создании единой концепции развития городского транспорта (напомним, предложенный в июле проект ООО «Комплексные транспортные системы» направили на доработку). Также был поднят вопрос об организации выделенных полос для пассажирских перевозок. Первыми в этом отношении могут стать наиболее загруженные участки - Первомайский проспект и Московское шоссе.

- Кроме того, будут исследованы все центральные городские маршруты и рассмотрены варианты устройства выделенных полос, которые в дальнейшем вынесут на широкое обсуждение с жителями, - сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

СПРАВКА "КП"

С точки зрения урбанистики (науки о развитии городских систем), выделенные полосы необходимы в местах пересечения большого количества маршрутов общественного транспорта и высокой интенсивностью автомобильного движения. Чаще всего они используются на транспортных магистралях без узких мест.

ИСТОЧНИК KP.RU