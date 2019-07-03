Концепцию развития общественного транспорта в Рязани будут дорабатывать

2 июля в Рязани обсудили новую концепцию развития общественного транспорта. Свой вариант предложило ООО «Комплексные транспортные системы» (Санкт-Петербург) – с ним вы можете ознакомиться по ссылке. Фирма провела исследование пассажирских потоков на маршрутах регулярных перевозок. Забегая вперед, скажем, что к результатам работы петербуржцев рязанские специалисты отнеслись, мягко говоря, скептически.

Почему нужны изменения

В обсуждении участвовали и.о. министра транспорта и автомобильных дорог области Валерий Еремин, руководители администрации, местные депутаты, представители транспортных предприятий. И.о. главы администрации города Елена Сорокина сразу завила, что это не последнее мероприятие, на котором представителям власти, общественности и хозяйствующих субъектов предстоит решить, каким будет будущее пассажирских перевозок в областном центре:

- Мы будем собираться ровно столько, сколько потребуется для обсуждения и решения вопроса.

Необходимость «реформы» объясняют тем, что с 2007 года маршрутная сеть не претерпела серьезных изменений - только локальные. При этом с учетом активной застройки города пассажиропотоки перераспределились, но никак не изучались. Выросла автомобилизация, а вместе с ней – загруженность улиц. Муниципальный транспорт тем временем в пух и прах проигрывает конкуренцию коммерческому, страдает от убытков и отсутствия финансовой возможности обновлять автопарк.

Количество общественного транспорта на улицах по подсчетам разработчиков.

Что предложили разработчики

«КТС» увидели основную проблему в дублировании маршрутов, предложив их разделить на магистральные и вспомогательные. По задумке разработчиков, транспорт большой и средней вместимости должен курсировать по городским «хордам», а микроавтобусы – внутри районов и между ними, подвозя людей к основным транспортным артериям. Количество маршрутов с введением тех или иных альтернатив за первые три года хотят сократить до 60, а после 2021-го – до 51, количество единиц транспорта – вдвое.

Несколько депутатов гордумы заметили, что такие изменения приведут к дополнительным пересадкам и, соответственно, затратам горожан.

- Если мы убираем какой-то маршрут, нужно обеспечить возможность доехать в ту же точку за те же деньги, то есть, например, ввести повременной тариф, - предложила депутат Елена Волкова.

Прозвучали слова, что переходить на транспорт повышенной вместимости, конечно, нужно, но допускать растягивания периода ожидания на остановках нельзя. Председатель комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры Рязгордумы Александр Бурцев, в свою очередь, отдельно обратил внимание на неучтенные в концепции места, где ведется активное жилищное строительство - микрорайон Кальное, улицу Большую и другие.

Как разработчики предлагают заменять дублирующиеся протяженные маршруты на примере 99-го.

Проблема с исходными данными

Исследование пестрит схемами, графиками и таблицами. Однако представители «Управления рязанского троллейбуса» и разорившейся «Автоколонны 1310» заметили, что использованные в расчетах исходные данные неактуальны либо неверны.

- Проект не соответствует реалиям, так как в нем большое внимание уделено автоколонне, а она находится в процессе банкротства, - высказался временный управляющий предприятия Сергей Папенко. – Второе. Нам сказали, что исследования пассажиропотока проводились на каждом маршруте в течение одного дня в течение апреля 2018 года. Но в зависимости от месяца изменения пассажиропотока у нас достигает 50% …

Вопросом «Как считали?» задался и замглавы администрации Владимир Бурмистров, курирующий транспорт: к оператору автоматизированной системы оплаты проезда, который аккумулирует данные с валидаторов, разработчики тоже не обращались, а ограничились «натурными замерами».

В итоге с учетом упомянутых и других недостатков, как то отсутствие конкретных перспектив развития муниципального транспорта, концепцию отправили на доработку, а следующую встречу наметили лишь на начало октября.