2019-10-07T18:02:02+03:00
Общество

С ликом Есенина. В Рязани утвердили новую региональную награду

Награждать знаком будут граждан за достижения и заслуги перед областью
Яков РЫКОВ
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Фото: правительство Рязанской области.Фото: правительство Рязанской области.
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В связи с празднованием 125-летия со дня рождения Сергея Есенина в Рязанской области утвердили наградной знак губернатора Рязанской области, который так и будет называться «125 лет со дня рождения Сергея Есенина».

Как указано в постановлении главы региона, знаком будут награждать отличившихся в государственном и муниципальном управлении, сельском хозяйстве, промышленности, науке, культуре, воспитании и образовании, здравоохранении. А также, в защите прав граждан и укреплении законности, благотворительной и общественной деятельности, и за иные заслуги, «способствующие развитию Рязанской области».

Согласно документу, знаком наградят не более 2 500 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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