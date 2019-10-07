С ликом Есенина. В Рязани утвердили новую региональную награду
В связи с празднованием 125-летия со дня рождения Сергея Есенина в Рязанской области утвердили наградной знак губернатора Рязанской области, который так и будет называться «125 лет со дня рождения Сергея Есенина».
Как указано в постановлении главы региона, знаком будут награждать отличившихся в государственном и муниципальном управлении, сельском хозяйстве, промышленности, науке, культуре, воспитании и образовании, здравоохранении. А также, в защите прав граждан и укреплении законности, благотворительной и общественной деятельности, и за иные заслуги, «способствующие развитию Рязанской области».
Согласно документу, знаком наградят не более 2 500 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU