Телефонные мошенники «облегчили» кошелек рязанца на 121 тысячу рублей
44-летний новомичуринец буквально подарил телефонным мошенникам деньги со своей зарплатной банковской карты. Об этом рассказали журналисты ИД «Пресса».
Момент был выбран психологически верно. Накануне выходных дней, 4 октября, ему позвонили якобы из банка и предупредили о подозрительной активности на его расчетном счете. Затем он получил подробные инструкции. Сначала ему велели снять все деньги со счета по его банковскому счету. На вопрос: «Что же делать?» он получил рекомендацию – срочно снять с карты все деньги и ждать дальнейших инструкций.
Позвонили через час и велели через банкомат перевести по указанному счету всю сумму на Яндекс-деньги. Что мужчина и сделал. Затем, опомнившись, обратился в полицию.
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ИСТОЧНИК KP.RU