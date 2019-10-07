Телефонные мошенники «облегчили» кошелек рязанца на 121 тысячу рублей

СЕГОДНЯ 16:17 2019-10-07T16:36:44+03:00

При этом доверчивый мужчина буквально сам отдал их незнакомцам, представившимся банковскими работниками

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44-летний новомичуринец буквально подарил телефонным мошенникам деньги со своей зарплатной банковской карты. Об этом рассказали журналисты ИД «Пресса».

Момент был выбран психологически верно. Накануне выходных дней, 4 октября, ему позвонили якобы из банка и предупредили о подозрительной активности на его расчетном счете. Затем он получил подробные инструкции. Сначала ему велели снять все деньги со счета по его банковскому счету. На вопрос: «Что же делать?» он получил рекомендацию – срочно снять с карты все деньги и ждать дальнейших инструкций.

Позвонили через час и велели через банкомат перевести по указанному счету всю сумму на Яндекс-деньги. Что мужчина и сделал. Затем, опомнившись, обратился в полицию.

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О содеянном он даже пожалел, однако деньги вернул только после появления полицейских на его пороге (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU