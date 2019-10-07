2019-10-07T16:25:19+03:00
Спорт

В Московском районе Рязани к зиме установят сразу три спортплощадки

Из них две – в поселке Приокский
Мария БЛИНОВА
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Фото: Евгения ГУСЕВА.Фото: Евгения ГУСЕВА.
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На сайте госзакупок стартовал конкурс на строительство в Рязани трех универсальных спортивных площадок – здесь зимой здесь можно будет играть в хоккей и просто кататься на коньках, летом же заниматься другими видами спорта.

Заказало работы городское Управление благоустройства, начальная цена контракта почти 6 млн рублей. Этих денег должно хватить на все три объекта.

На улице Октябрьской, д.37 установят хоккейный корт длиной в 43 и шириной в 22 метра. На подушку из песка и щебня подрядчик должен уложить асфальт, а сверху резиновое покрытие, которое пригодится летом – внутри корта поставят баскетбольные стойки.

По адресу улица Магистральная, 4, кор.1 хоккейная коробка будет меньше – 24 на 12 метров. Вместо баскетбольных здесь установят волейбольные стойки, а покрытие будет из искусственной травы.

Три в одном сделают на улице Великанова, д.12: в хоккейной коробке 24х12 метров будут и волейбольные и баскетбольные стойки. Здесь покрытие резиновое.

Около всех трех спортплощадок установят лавочки и урны.

Подрядчик, выигравший торги, должен будет завершить все работы к декабрю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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