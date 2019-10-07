Власти услышали рязанцев: на 13 маршруте будет на 8 автобусов больше

СЕГОДНЯ 15:48 2019-10-07T15:48:46+03:00

15 пассажирских МАЗ-206 уже курсируют с номером 17 на лобовом стекле

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С 8 октября на маршруте №13 будет увеличено количество техники до 8 единиц. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

А на маршруте №21 количество автобусов в ходе перераспределения с 3 октября доведено до 5 единиц. Ранее за счет инвестора на пяти маршрутах также увеличилось число подвижного состава: №11 – на 5; №12 – на 4; №13 – на 6; №23 – на 2; №24 – на 3.

К обслуживанию муниципального маршрута регулярных перевозок №17 приступили 15 автобусов МАЗ-206.

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ИСТОЧНИК KP.RU