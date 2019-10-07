2019-10-07T15:48:46+03:00
Общество

Власти услышали рязанцев: на 13 маршруте будет на 8 автобусов больше

15 пассажирских МАЗ-206 уже курсируют с номером 17 на лобовом стекле
Иван АНТОНОВ
Поделиться:
Автобусов на муниципальных маршрутах становится больше.Автобусов на муниципальных маршрутах становится больше.Фото: Павел АВЕРИН
Изменить размер текста:

С 8 октября на маршруте №13 будет увеличено количество техники до 8 единиц. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

А на маршруте №21 количество автобусов в ходе перераспределения с 3 октября доведено до 5 единиц. Ранее за счет инвестора на пяти маршрутах также увеличилось число подвижного состава: №11 – на 5; №12 – на 4; №13 – на 6; №23 – на 2; №24 – на 3.

К обслуживанию муниципального маршрута регулярных перевозок №17 приступили 15 автобусов МАЗ-206.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

На следующей неделе автобусов №13 в Рязани станет больше

Глава администрации Елена Сорокина пообещала жителям Михайловского шоссе увеличить количество транспорта (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На самой плотной дороге Рязани на три дня ограничат движение
Во время ливня рабочие оставили рязанскую школу со вскрытой крышей
С ликом Есенина. В Рязани утвердили новую региональную награду
Молния ударила в здание рязанской сельской администрации
За помощь в раскрытии убийства ветерана предлагают полмиллиона рублей
Телефонные мошенники «облегчили» кошелек рязанца на 121 тысячу рублей
В Московском районе Рязани к зиме установят сразу три спортплощадки
Рязанский пенсионер забрал из банкомата чужие 83 тысячи рублей
Экс-глава рязанского УМВД нашел работу в Фонде капитального ремонта
В субботу рязанец сгорел в собственном сарае
Во вторник в Рязанской области потеплеет
Дело об откатах за квартиры для рязанских сирот передано в суд
В Рязани зафиксированы случаи заражения «мышиной лихорадкой»
Тюнинг или угроза? В соцсетях обсуждают топор, воткнутый в автомобиль