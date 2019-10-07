В субботу рязанец сгорел в собственном сарае

СЕГОДНЯ 14:45 2019-10-07T14:48:10+03:00

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В минувшую субботу, 5 октября, в Скопинском районе на пожаре погиб человек, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.

В деревне Гуменки загорелся сарай. Звонок о ЧП поступил на пульт дежурного около 22.30, на место выехали два пожарных расчета. Однако спаси постройку не удалось – деревянный сарай площадью 48 кв. метров сгорел полностью. На пожаре погиб и его хозяин.

Всего же за минувшую неделю в регионе случилось 18 пожаров, в восьми из этих случаев горели трава и мусор.

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ИСТОЧНИК KP.RU