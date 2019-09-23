Ночью в рязанской деревне на пожаре погиб человек
Минувшей ночью в рязанской глубинке произошла трагедия: 23 сентября в 1 час 51 минуту на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в деревне Вялсы Сасовского района
Здесь загорелся деревянный дом. На место выехали два пожарных расчета, это четыре сотрудника Государственной противопожарной службы, плюс пожарная машина с тремя членами добровольной пожарной команды, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.
Однако отстоять дом не удалось, он сгорел полностью. На пожаре погиб мужчина – хозяин дома.
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ИСТОЧНИК KP.RU