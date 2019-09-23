2019-09-23T09:29:56+03:00
Происшествия

Ночью в рязанской деревне на пожаре погиб человек

Его дом огонь уничтожил полностью
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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Минувшей ночью в рязанской глубинке произошла трагедия: 23 сентября в 1 час 51 минуту на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в деревне Вялсы Сасовского района

Здесь загорелся деревянный дом. На место выехали два пожарных расчета, это четыре сотрудника Государственной противопожарной службы, плюс пожарная машина с тремя членами добровольной пожарной команды, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области.

Однако отстоять дом не удалось, он сгорел полностью. На пожаре погиб мужчина – хозяин дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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