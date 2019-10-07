Из рязанской школы утащили 82 батареи
Прокуратура Кадомского района проверила законность распоряжения госимуществом, в итоге теперь возбуждено уголовное дело о хищении, сообщает пресс-служба надзорного органа.
В районе есть старая двухэтажная школа. Здание находится на балансе муниципалитета, но по назначению уже не используется. Выяснилось, что здесь срезали все трубы отопления и батареи – аж 82 чугунных радиатора.
Ущерб бюджету муниципалитета составил почти 50 тысяч рублей. Поиском неизвестных, демонтировавших систему отопления, займется полиция.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Рязанской области стреляли по школе
Пьяный мужчина попал в окно. Подробнее
ИСТОЧНИК KP.RU