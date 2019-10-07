2019-10-07T09:54:46+03:00
Происшествия

Из рязанской школы утащили 82 батареи

В двухэтажном здании еще и срезали все трубы
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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Прокуратура Кадомского района проверила законность распоряжения госимуществом, в итоге теперь возбуждено уголовное дело о хищении, сообщает пресс-служба надзорного органа.

В районе есть старая двухэтажная школа. Здание находится на балансе муниципалитета, но по назначению уже не используется. Выяснилось, что здесь срезали все трубы отопления и батареи – аж 82 чугунных радиатора.

Ущерб бюджету муниципалитета составил почти 50 тысяч рублей. Поиском неизвестных, демонтировавших систему отопления, займется полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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