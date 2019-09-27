2019-09-27T17:08:51+03:00
Происшествия

В Рязанской области стреляли по школе

Пьяный мужчина попал в окно
Мария БЛИНОВА
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Фото: издательство «Пресса».Фото: издательство «Пресса».
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В Ряжске произошло ЧП – стреляли по местной школе. Инцидент случился около 21.30, сообщает пресс-служба региональной полиции.

Стрельбу услышал школьный сторож. Обойдя здание, он увидел, что одно из окон простреляно – в стекле была дыра. Мужчина вызвал полицию.

Оперативники осмотрели окрестности и довольно быстро наткнулись на пьяного мужчину, осмотрев которого обнаружили пистолет ТТ. Позже выяснилось, что это 31-летний житель города, ранее судимый за кражи. Эксперты установили, что именно из его оружия стреляли по школе.

Выяснилось, что охолощенный пистолет ТТ калибра 7,62 мм он купил в интернете. Стрелять боевыми патронами из такого нельзя, только холостыми. Однако дома рязанец уже сам, используя подручные материалы, сделал оружие боевым.

Дальше решил его опробовать, а в качестве мишени выбрал стену школы. Но не попал – досталось окну. Возбуждено уголовное дело.

Фото: издательство «Пресса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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