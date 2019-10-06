ХК «Рязань» выиграл «финал» аутсайдеров
В воскресенье, 6 октября, хоккейный клуб «Рязань» проводил очередной матч регулярного чемпионата ВХЛ. «Горожане» на выезде встречались с клубом «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород).
Перед игрой автозаводцы занимали последнюю строчку турнирной таблицы, немногим лучше обстояли дела у рязанцев – третье с конца место (по потерянным очкам предпоследнее).
Команды довольно осторожно играли большую часть матча. Оба наставника прекрасно понимали, что противостояние аутсайдеров – хорошая возможность улучшить свое турнирное положение. Единственную шайбу в начале третьего периода забил Вячеслав Муштаев (ХК «Рязань»). Игра завершилась с футбольным счетом 0:1.
10 октября ХК «Рязань» начнет пятиматчевую домашнюю серию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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