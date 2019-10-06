ХК «Рязань» выиграл «финал» аутсайдеров

СЕГОДНЯ 17:32 2019-10-06T17:48:34+03:00

С минимальным счетом на выезде «горожанам» удалось обыграть «Торпедо-Горький»

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В воскресенье, 6 октября, хоккейный клуб «Рязань» проводил очередной матч регулярного чемпионата ВХЛ. «Горожане» на выезде встречались с клубом «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород).

Перед игрой автозаводцы занимали последнюю строчку турнирной таблицы, немногим лучше обстояли дела у рязанцев – третье с конца место (по потерянным очкам предпоследнее).

Команды довольно осторожно играли большую часть матча. Оба наставника прекрасно понимали, что противостояние аутсайдеров – хорошая возможность улучшить свое турнирное положение. Единственную шайбу в начале третьего периода забил Вячеслав Муштаев (ХК «Рязань»). Игра завершилась с футбольным счетом 0:1.

10 октября ХК «Рязань» начнет пятиматчевую домашнюю серию.

ИСТОЧНИК KP.RU