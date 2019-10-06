Пьяная рязанка на иномарке врезалась в припаркованный автомобиль
Около десяти часов вечера в субботу, 5 октября, в Рязани на улице Интернациональной (микрорайон Канищево) произошло серьезное ДТП. Молодая девушка, находясь за рулем автомобиля Citroen C2, врезалась в припаркованный автомобиль Volkswagen Transporter. Девушка получила незначительные травмы, чего не скажешь об ее автомобиле (см. фото).
Сотрудники ГИБДД выяснили, что виновница аварии села за руль пьяной – степень опьянения составила более 1 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха!
Полиция проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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