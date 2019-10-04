В Шацком районе осудили мужчин, ворвавшихся в чужой дом
Шацкий районный суд завершил рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении двух мужчин по статьям «Кража» и «Разбой».
Установлено, что подельники с целью личного обогащения ворвались в чужой дом в селе Ямбирно Шацкого района. Угрожая хозяевам расправой, они похитили ценные вещи.
Также доказана причастность злоумышленников еще к ряду краж на территории Рязани и Рязанской области.
Суд приговорил подельников к девяти годам и четырем месяцам, а также к девяти годам и трем месяцам лишения свободы. Наказание осужденные будут отбывать в колониях строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
ИСТОЧНИК KP.RU
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