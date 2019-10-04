2019-10-04T11:48:35+03:00
Происшествия

В Шацком районе осудили мужчин, ворвавшихся в чужой дом

Почти по десять лет подельникам придется провести в тюрьме
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Шацкий районный суд завершил рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении двух мужчин по статьям «Кража» и «Разбой».

Установлено, что подельники с целью личного обогащения ворвались в чужой дом в селе Ямбирно Шацкого района. Угрожая хозяевам расправой, они похитили ценные вещи.

Также доказана причастность злоумышленников еще к ряду краж на территории Рязани и Рязанской области.

Суд приговорил подельников к девяти годам и четырем месяцам, а также к девяти годам и трем месяцам лишения свободы. Наказание осужденные будут отбывать в колониях строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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