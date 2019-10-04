2019-10-04T11:15:40+03:00
Недвижимость

КВЦ начал работу еще в двух районах Рязанской области

Оплачивать все услуги ЖКХ и газ в одном месте смогут жители Ряжска, Михайлова и поселка Октябрьский
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба администрации Рязани.Фото: Пресс-служба администрации Рязани.
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В октябре еще в двух районах Рязанской области заработали пункты приема платежей КВЦ, сообщается на сайте муниципального предприятия.

В Ряжске открылось 2 пункта: на площади Советской, д.1 и на улице Лермонтова, д.13.

Одновременно в Михайловском районе заработали 3 пункта КВЦ. В самом райцентре на улице Карла-Маркса, д.26 и в поселке Октябрьский – на улице Почтовой, д.7 и на улице Есенина.

Напомним, что до этого КВЦ работал только в облцентре и в Касимовском районе. Во всех 33 пунктах приема платежей, действующих сейчас в регионе, можно оплатить жилищно-коммунальные услуги и газоснабжение. А в части из них еще ряд услуг.

График работы пунктов КВЦ – на сайте предприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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