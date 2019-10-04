КВЦ начал работу еще в двух районах Рязанской области
В октябре еще в двух районах Рязанской области заработали пункты приема платежей КВЦ, сообщается на сайте муниципального предприятия.
В Ряжске открылось 2 пункта: на площади Советской, д.1 и на улице Лермонтова, д.13.
Одновременно в Михайловском районе заработали 3 пункта КВЦ. В самом райцентре на улице Карла-Маркса, д.26 и в поселке Октябрьский – на улице Почтовой, д.7 и на улице Есенина.
Напомним, что до этого КВЦ работал только в облцентре и в Касимовском районе. Во всех 33 пунктах приема платежей, действующих сейчас в регионе, можно оплатить жилищно-коммунальные услуги и газоснабжение. А в части из них еще ряд услуг.
График работы пунктов КВЦ – на сайте предприятия.
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ИСТОЧНИК KP.RU