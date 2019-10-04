Рязанец на иномарке сбил пешехода на трассе М5 «Урал»

СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-04T10:03:19+03:00

С тяжелыми травмами тот госпитализирован

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3 октября около 20:44 в Рыбновском районе сбили человека. Авария произошла на 173 км трассы М5 «Урал», сообщает пресс-служба рязанской Госавтоинспекции.

58-летний рязанец на Volkswagen Tiguan сбил мужчину, который, по предварительной информации, переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

Пешеход в итоге получил тяжелые травмы, его отправили в больницу. Личность мужчины устанавливается.

Кроме этой аварии за прошедшие сутки на дорогах региона произошло еще 5 ДТП, в которых 5 человек получили травмы. Инспекторы задержали 7 пьяных водителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU