2019-10-04T06:47:27+03:00
Недвижимость

В шести районах Рязанской области в пятницу отключат электричество

Ограничение поставки электроснабжения идет в соответствии с графиком энергетиков
Поделиться:
В шести районах Рязанской области в пятницу отключат электричество.В шести районах Рязанской области в пятницу отключат электричество.
Изменить размер текста:

4 октября в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Пронский район:

- село Елшино — с 09:00 до 16:00;

- село Телятники — с 13:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Назарьево — с 09:00 до 13:00.

Рязанский район:

- село Долгинино — с 09:00 до 17:00;

- село Деулино — с 09:00 до 16:00.

Старожиловский район:

- совхоз имени Ленина, село Хрущево — с 09:00 до 16:00.

Шиловский район:

- село Свинчус — с 09:00 до 13:00 и с 13:00 до 17:00 (часть);

- село Копаново — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Морозовы-Борки, деревня Собчаково с 10:00 до 12:00;

- деревня Дмитриевка, село Красное, село Морозовы-Борки, деревня Собчаково, деревня Ширино — с 13:30 до 15:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коммунальщики Новомичуринска первыми освоили илососную машину
Новый рязанский Дворец торжеств примет женихов и невест в ноябре
Три дня на окраине Рязани люди дышали воздухом с формалином
Плату за вывоз мусора у рязанцев вычтут из «содержания жилья»
Рязанские кардиологи спасли 70 человек, благодаря дистанционной ЭКГ
В пятницу в Рязани будет по-летнему тепло
Пенсионные накопления рязанцев нелегально переводят в негосударственные фонды
Директор рязанского хлебозавода №3 покинул должность
СК обратился за помощью к рязанцам в расследовании убийства ветерана Макеева
Рязанский тракторист-видеоблогер сверкнул на всероссийском конкурсе
В Рязани осудили дезертира, скрывавшегося в подвалах 2,5 года
В Рязани снесли паркомат на улице Некрасова
Автобусов №21 в Рязани стало еще больше