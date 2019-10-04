В шести районах Рязанской области в пятницу отключат электричество
4 октября в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Пронский район:
- село Елшино — с 09:00 до 16:00;
- село Телятники — с 13:00 до 17:00.
Сараевский район:
- село Назарьево — с 09:00 до 13:00.
Рязанский район:
- село Долгинино — с 09:00 до 17:00;
- село Деулино — с 09:00 до 16:00.
Старожиловский район:
- совхоз имени Ленина, село Хрущево — с 09:00 до 16:00.
Шиловский район:
- село Свинчус — с 09:00 до 13:00 и с 13:00 до 17:00 (часть);
- село Копаново — с 09:00 до 17:00.
Сапожковский район:
- село Морозовы-Борки, деревня Собчаково с 10:00 до 12:00;
- деревня Дмитриевка, село Красное, село Морозовы-Борки, деревня Собчаково, деревня Ширино — с 13:30 до 15:30.
ИСТОЧНИК KP.RU