СЕГОДНЯ 06:46 2019-10-04T06:47:27+03:00

В шести районах Рязанской области в пятницу отключат электричество.

Ограничение поставки электроснабжения идет в соответствии с графиком энергетиков

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4 октября в шести районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Пронский район:

- село Елшино — с 09:00 до 16:00;

- село Телятники — с 13:00 до 17:00.

Сараевский район:

- село Назарьево — с 09:00 до 13:00.

Рязанский район:

- село Долгинино — с 09:00 до 17:00;

- село Деулино — с 09:00 до 16:00.

Старожиловский район:

- совхоз имени Ленина, село Хрущево — с 09:00 до 16:00.

Шиловский район:

- село Свинчус — с 09:00 до 13:00 и с 13:00 до 17:00 (часть);

- село Копаново — с 09:00 до 17:00.

Сапожковский район:

- село Морозовы-Борки, деревня Собчаково с 10:00 до 12:00;

- деревня Дмитриевка, село Красное, село Морозовы-Борки, деревня Собчаково, деревня Ширино — с 13:30 до 15:30.

ИСТОЧНИК KP.RU