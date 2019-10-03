2019-10-03T19:28:53+03:00
Недвижимость

Плату за вывоз мусора у рязанцев вычтут из «содержания жилья»

Главный жилищный инспектор региона пообещал этого добиться, но не объяснил, как согласуют начисления на жильца и на квадратные метры
Виктор СЕЛЬНИКОВ
Поделиться:
Своевременный вывоз мусора с контейнерных площадок – одно из главных пожеланий народа к коммунальщикамСвоевременный вывоз мусора с контейнерных площадок – одно из главных пожеланий народа к коммунальщикамФото: Владимир ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

3 октября во время публичного отчета, транслировавшегося в интернете, главный жилищный инспектор Рязанской области Геннадий Шмидт пообещал рязанцам, что новый платеж за сбор и вывоз мусора (его тариф был несколько дней назад утвержден Региональной энергетической комиссией) будет выведен из графы «содержание жилья», по которой жильцы платят управляющим компаниям.

Общий посыл жилинспектора «Уважаемые рязанцы, вас не заставят платить дважды» понятен, но как это будет практически реализовано, пока непонятно: ведь плата за содержание жилья с домохозяйств начисляется за квадратные метры площади, а за вывоз мусора – с количества проживающих в квартире людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24