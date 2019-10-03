Плату за вывоз мусора у рязанцев вычтут из «содержания жилья»

СЕГОДНЯ 19:28 2019-10-03T19:28:53+03:00

Главный жилищный инспектор региона пообещал этого добиться, но не объяснил, как согласуют начисления на жильца и на квадратные метры

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3 октября во время публичного отчета, транслировавшегося в интернете, главный жилищный инспектор Рязанской области Геннадий Шмидт пообещал рязанцам, что новый платеж за сбор и вывоз мусора (его тариф был несколько дней назад утвержден Региональной энергетической комиссией) будет выведен из графы «содержание жилья», по которой жильцы платят управляющим компаниям.

Общий посыл жилинспектора «Уважаемые рязанцы, вас не заставят платить дважды» понятен, но как это будет практически реализовано, пока непонятно: ведь плата за содержание жилья с домохозяйств начисляется за квадратные метры площади, а за вывоз мусора – с количества проживающих в квартире людей.

ИСТОЧНИК KP.RU