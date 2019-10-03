Пенсионные накопления рязанцев нелегально переводят в негосударственные фонды

СЕГОДНЯ 17:36 2019-10-03T17:36:18+03:00

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Прокуратура выявила случаи, когда пенсионные накопления жителей Рязанской области без их волеизъявления переводились в негосударственные фонды. По сообщению пресс-службы ведомства, такие факты имеют место до сих пор.

Неутешительные результаты дала проверка местного Пенсионного фонда. Ее материалы направлены в правоохранительные органы.

«Гражданам рекомендуется проверять состояние средств пенсионных накоплений и в случае их неправомерного перевода обращаться с заявлениями в территориальные подразделения пенсионного фонда», - говорится в релизе.

Помимо вышеупомянутых выявлялись нарушения в сфере закупок и противодействия коррупции. В Скопинском, Милославском, Пителинском, Шиловском районах и городе Рязани свое право на пенсии и социальные выплаты людям пришлось защищать с помощью прокуроров.

ИСТОЧНИК KP.RU