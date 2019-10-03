В Рязани молодой человек вывалился из окна многоэтажки

СЕГОДНЯ 11:20 2019-10-03T11:20:49+03:00

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Около десяти часов вечера, в среду, 2 октября с улицы Тимуровцев (Рязань) поступила информация, что из окна многоэтажного дома вывалился молодой человек 1998 года рождения. Квартира, из которой пытался выбраться «герой», располагалась на втором этаже, поэтому травмы, полученные при падении, оказались не опасными для здоровья.

В ходе проверки полицейские выяснили, что, находясь дома в одиночестве молодой человек, не смог по каким-то причинам открыть входную дверь и решил покинуть свою квартиру через окно. Известно, что в тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения.

При падении получил травму ноги, был доставлен в медучреждение, но после осмотра врачами отпущен домой.

ИСТОЧНИК KP.RU