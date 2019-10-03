Родители получили подарки для детей, победив в розыгрыше призов «Зеленого сада»

СЕГОДНЯ 10:29 2019-10-03T10:29:39+03:00

Участвовать в розыгрыше смогли все желающие, имеющие одного ребенка младше полутора лет, а всего в семье должно быть двое или более детей

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1 сентября в Группе компаний «Зеленый сад» подведены итоги очередного розыгрыша призов. На этот раз в нем приняли участие родители, имеющие двух и более детей.

Участвовать в розыгрыше смогли все желающие, имеющие одного ребенка младше полутора лет, а всего в семье должно быть двое или более детей. Среди участников, зарегистрировавшихся на сайте и заполнивших форму, было разыграно 3 приза – детское автомобильное кресло Capella, детский автомобиль AUDI и детская коляска CBS.

Родители-победители в удобное для себя время получили подарки от организаторов в Центральном офисе Группы компаний «Зеленый сад» в Рязани на Солотчинском шоссе, 2.

Победителями розыгрыша подарков для детей стали:

- Кристина Елисеева (1 место и приз - детская коляска CBS);

Фото Группы компаний «Зеленый сад».

- Алексей Юрьев (2 место и приз - детский автомобиль AUDI);

Фото Группы компаний «Зеленый сад».

- София Борзова (3 место и приз - детское автомобильное кресло Capella).

Фото Группы компаний «Зеленый сад».

Группа компаний «Зеленый сад» поздравляет детей и их родителей с победой, желает им здоровья и успехов! «Зеленый сад» будет всегда рад видеть всех маленьких и взрослых участников прошедшего розыгрыша призов и других конкурсов «Зеленого сада» в качестве своих клиентов, партнеров и друзей!

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU