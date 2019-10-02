2019-10-02T18:03:49+03:00
Политика

«Единая Россия» запустила «Школу здоровья» для пожилых людей

В Рязанской области акция стартовала 27 сентября
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Фото: Единая Россия.Фото: Единая Россия.
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В Международный день пожилых людей Совет сторонников партии «Единая Россия» и активисты «Молодой Гвардии» дали старт акции «Школа здоровья». В 34 регионах людей пенсионного возраста будут консультировать специалисты по питанию и здоровому образу жизни, а также пройдут различные мастер-классы и спортивные мероприятия. Об этом рассказал сопредседатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский.

— Октябрь в работе Центра поддержки гражданских инициатив будет посвящен теме активного долголетия — мы проведем акцию «Школа здоровья». Сторонники «Единой России» и наши координаторы в регионах на протяжении всего месяца организуют лекции на тему здоровья и семинары по возможностям для самореализации людей пенсионного возраста, — пояснил парламентарий.

Как отметил Сергей Боярский, «Школа здоровья» была разработана и впервые реализована Советом сторонников партии в Башкортостане. После успешного регионального опыта было принято решение масштабировать акцию на другие субъекты РФ.

В Рязанской области старт «Школе здоровья» дала региональный координатор Центра поддержки гражданских инициатив Елена Синица 27 сентября на концерте, посвященном Дню пожилого человека.

— В течение октября в регионе пройдет ряд мероприятий для людей «серебряного возраста». Запланировано открытие пансионата для пожилых людей в Дашково-Песочне, в Рязанском институте развития образования запланирован круглый стол по вопросам профессиональной переподготовки пожилых людей. А в городе Сасово воспитанники спортивных школ проведут зарядку для старшего поколения, — пояснила Елена Синица.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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