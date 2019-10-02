2019-10-02T14:23:08+03:00
Происшествия

Высокопоставленный сотрудник рязанской колонии сознался в преступлениях

Вину он признал лишь под финал расследования, когда удалось собрать массу доказательств
Мария БЛИНОВА
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Фото: Архив "КП".Фото: Архив "КП".
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Рязанские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника одной из исправительных колоний области. Он обвиняется в получении пяти взяток и в том, что дважды злоупотребил должностными полномочиями – по этим эпизодам удалось найти доказательства.

Сделать это было непросто: многие из свидетелей когда-то сидели в колонии, но уже вышли на свободу и разъехались по своим регионам, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Выявили преступления совместно областные управления ФСИН и ФСБ. На момент задержания обвиняемый занимал руководящую должность в системе ФСИН уже в Московской области. Его поместили под стражу.

Следователи же установили, что в 2016-2019 годах этот сотрудник колонии получил взятки деньгами или ценным имуществом на 140 тысяч рублей. За это он, в том числе, предупреждал заключенных о проверках и не наказывал за пользование сотовыми телефонами. А дважды, найдя у осужденных мобильники, он, не оформляя изъятие, просто забрал телефоны себе.

В силу профессии и большого опыта мужчина хорошо знает тактику расследования, оперативно-розыскной работы, а потому «поймать» его на ошибках было сложно. Тем не менее, после ознакомления с собранными доказательствами уже под финал расследования, вину он признал. Сейчас уголовное дело изучает прокурор, позже оно отправится уже в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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