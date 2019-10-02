Рязанка вместе с подружкой за два дня опустошила ящик водки и пошла в полицию
Жительница села Сергиевское Милославского района обратилась в полицию, сообщив о краже – из сарая исчез ящик водки. По словам женщины, такой запас ее муж заготовил к празднику.
Вернувшись из двухдневной рабочей поездки, супруг проверил сарай и не обнаружил заветного ящика. Постройка, кстати, была не заперта, сообщает пресс-служба рязанского УМВД.
Прибыв на место, полицейские опросили 46-летнюю хозяйку, а после отправились к ее соседям. Последние и рассказали, что на время отсутствия мужа хозяйка вместе с подругой устроила затяжной девичник.
Он длился без малого двое суток, за которые дамы полностью (!) опустошили ящик с водкой. А чтобы как-то оправдаться перед мужем, сельчанка обратилась в полицию.
Теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело за заведомое ложное сообщение.
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ИСТОЧНИК KP.RU