На окраине рязанского села обнаружили труп мужчины

23 Май 14:08 2019-05-23T17:00:12+03:00

Пенсионер скончался на проселочной дороге после встречи с родным братом

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Вечером 20 мая в селе Деулино Рязанского района обнаружили труп пенсионера. Об этом «КП-Рязань» сообщили в региональном Следственном комитете.

— Накануне мужчина находился в гостях у брата, — рассказывает следователь Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Минюков. — По словам брата, после двух рюмок водки мужчина отправился домой. Через некоторое время он пошел следом. Там, на окраине села, на проселочной дороге он и обнаружил его тело.

В настоящее время проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить точную причину смерти, а также все обстоятельства произошедшего. Уже известно, что на трупе не было ни следов криминального характера, ни прижизненных ссадин и ушибов. Возможно, мужчина скончался в результате сердечного приступа.

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ИСТОЧНИК KP.RU