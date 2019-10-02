На Рязанской ГРЭС ликвидировали «разлив и возгорание» мазута

СЕГОДНЯ 10:02 2019-10-02T11:34:18+03:00

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На территории мазутного хозяйства Рязанской ГРЭС прошли тактико-специальные учения для отработки навыков руководителей станции при взаимодействии с подрядными организациями в случае ликвидации чрезвычайной ситуаций.

Фото: Рязанская ГРЭС.

По легенде, во время перекачки мазута разлилось и загорелось топливо. В ликвидации ЧП участвовало около сотни человек и 20 единиц спецтехники.

— Подобные учения позволяют закрепить навыки на практике, — отметил главный инженер станции Александр Галяткин. — В чрезвычайной ситуации крайне важно максимально четко скоординировать взаимодействие всех ответственных звеньев. В процессе учений мы не только проверяем готовность сил и средств к ликвидации разливов нефтепродуктов, но и оцениваем возможность предупредить серьезные аварии.

Фото: Рязанская ГРЭС.

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ИСТОЧНИК KP.RU