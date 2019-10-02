2019-10-02T09:45:38+03:00
Общество

Подрядчик срывает сроки сдачи рязанского медпункта

Он должен был быть готов еще в середине сентября
Поделиться:
Фото: Региональный штаб ОНФ в Рязанской области.Фото: Региональный штаб ОНФ в Рязанской области.
Изменить размер текста:

В июле региональные власти заключили контракт на строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Столпцы Старожиловского района. Стоимость работ почти 8 млн рублей, сюда входит и монтаж сборно-модульного здания и благоустройство территории. Сдать ФАП в эксплуатацию подрядчик должен был 16 сентября.

Однако, как выяснили активисты ОНФ, следящие за возведением соцобъектов на селе, сдачей здесь пока не пахнет. Благоустройство территории не завершено, вокруг объекта строительный мусор, внутри же идет отделка.

– Каких-либо погодных катаклизмов, которые могли бы привести к затяжке, не было, – говорят активисты.

В итоге они направили в министерство строительного комплекса Рязанской области обращение с просьбой обратить внимание на срыв сроков и наказать подрядчика штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во всех рязанских школах скоро появится высокоскоростной интернет
Рязанцу, отправившему 16-летнюю знакомую на панель, вынесли приговор
В Рязани Land Rover снес дорожный знак и стойку светофора
Юный рязанец Ярослав Сотников вышел в финал шоу «Удивительные люди»
Рязанка вместе с подружкой за два дня опустошила ящик водки и пошла в полицию
На Рязанской ГРЭС ликвидировали «разлив и возгорание» мазута
В Рязани начали принимать заявления на бесплатную замену счетчиков
Почетный венгр. Владыка Марк встретился с вице-премьером Венгрии
Аудиторы проверят, как тратились деньги на проект ремонта наплавного моста
В шести районах Рязанской области в среду отключат электричество
Под Рязанью вновь нашли серебряные монеты Золотой Орды
В региональном правительстве рассказали о том, как перепишут рязанцев
Маршрутка №91 возвращается на дороги Рязани
Директор УК: Рязанский десантник не ломал дверь в Кальном