Подрядчик срывает сроки сдачи рязанского медпункта

СЕГОДНЯ 09:45 2019-10-02T09:45:38+03:00

Он должен был быть готов еще в середине сентября

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В июле региональные власти заключили контракт на строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Столпцы Старожиловского района. Стоимость работ почти 8 млн рублей, сюда входит и монтаж сборно-модульного здания и благоустройство территории. Сдать ФАП в эксплуатацию подрядчик должен был 16 сентября.

Однако, как выяснили активисты ОНФ, следящие за возведением соцобъектов на селе, сдачей здесь пока не пахнет. Благоустройство территории не завершено, вокруг объекта строительный мусор, внутри же идет отделка.

– Каких-либо погодных катаклизмов, которые могли бы привести к затяжке, не было, – говорят активисты.

В итоге они направили в министерство строительного комплекса Рязанской области обращение с просьбой обратить внимание на срыв сроков и наказать подрядчика штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU