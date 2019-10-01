В региональном правительстве рассказали о том, как перепишут рязанцев

СЕГОДНЯ 18:40 2019-10-01T20:18:20+03:00

По словам зампреда Росляковой, в 2020 году акцент сделают на цифровые технологии

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1 октября в правительстве Рязанской области прошла пресс-конференция, посвященная подготовке к Всероссийской переписи населения 2020 года. Первый заместитель председателя правительства Анна Рослякова и руководитель Рязаньстата Елена Нюнина рассказали, что предстоящая перепись станет двенадцатой в истории страны.

- Последняя перепись прошла в 2010 году. За это время многое изменилось в стране и регионе, – отметила Анна Рослякова. - Думаю, что вся большая подготовка, которую мы проводим, позволит получить объективную картину. Это необходимо нам, для того чтобы планировать свою деятельность по развитию области и эффективно работать над выполнением нацпроектов.

По словам Елены Нюниной, Всероссийская перепись 2020 года пройдет в принципиально новом цифровом формате:

- Каждый житель Рязанской области, который имеет учетную запись на портале «Госуслуг», сможет пройти перепись самостоятельно, заполнив онлайн-анкету. Цифровизация коснется и работы переписчиков: они будут использовать не бумажные бланки, а специальные планшеты.

Также планируется организация стационарных переписных участков, которые хотят разместить на базе МФЦ. Не исчезнут и переписчики, проводящие поквартирный обход. Они будут носить специальную экипировку и должны иметь удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.

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ИСТОЧНИК KP.RU