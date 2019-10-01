2019-10-01T20:18:20+03:00
Общество

В региональном правительстве рассказали о том, как перепишут рязанцев

По словам зампреда Росляковой, в 2020 году акцент сделают на цифровые технологии
Константин МОГИЛИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

1 октября в правительстве Рязанской области прошла пресс-конференция, посвященная подготовке к Всероссийской переписи населения 2020 года. Первый заместитель председателя правительства Анна Рослякова и руководитель Рязаньстата Елена Нюнина рассказали, что предстоящая перепись станет двенадцатой в истории страны.

- Последняя перепись прошла в 2010 году. За это время многое изменилось в стране и регионе, – отметила Анна Рослякова. - Думаю, что вся большая подготовка, которую мы проводим, позволит получить объективную картину. Это необходимо нам, для того чтобы планировать свою деятельность по развитию области и эффективно работать над выполнением нацпроектов.

По словам Елены Нюниной, Всероссийская перепись 2020 года пройдет в принципиально новом цифровом формате:

- Каждый житель Рязанской области, который имеет учетную запись на портале «Госуслуг», сможет пройти перепись самостоятельно, заполнив онлайн-анкету. Цифровизация коснется и работы переписчиков: они будут использовать не бумажные бланки, а специальные планшеты.

Также планируется организация стационарных переписных участков, которые хотят разместить на базе МФЦ. Не исчезнут и переписчики, проводящие поквартирный обход. Они будут носить специальную экипировку и должны иметь удостоверение, действительное при предъявлении паспорта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рязанцев призывают принять участие в пробной переписи населения

Ее проведут в интернете (подробнее).

Для переписи населения в 2020 году Росстат использует данные мобильных операторов

Это будет первая цифровая перепись страны (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Маршрутка №91 возвращается на дороги Рязани
Директор УК: Рязанский десантник не ломал дверь в Кальном
Больница №10 остро нуждается в помощи ландшафтных дизайнеров
Денис Сидоров поздравил рязанцев с Днем пожилого человека
Экс-начальник тульской ГИБДД ездил в Рязань на служебном авто
В Рязани маршрутка вылетела на тротуар и сбила девушку
В рязанских школьных столовых вновь нашли массовые нарушения
Дизайнер из Рязани произвела фурор со своей коллекцией в Милане
«Развитие» сети МУПов: минус» три «плюс» один – «оптимизация» в Рязани продолжается
Рязанец выпал из окна своей квартиры – его жизнь на волоске
Здание ОМОН в Рязани отремонтируют за 20 миллионов
Рязанский завод обжаловал штраф в 4 миллиарда за отравление реки Кердь
«Мармакс» рассказал о преимуществах жилого комплекса в центре Рязани
На М5 под Рязанью внедорожник устроил ДТП с пострадавшими
Почта России стала акционерным обществом
Минтранс назвал главных нарушителей среди рязанских такси
В Рязани мужчина открыл газ в квартире и грозился устроить взрыв
Объявлен сбор денег на независимую экспертизу воздуха в Дашково-Песочне
На создание мест в детсадах и школах Рязанская область получит еще 2,5 млрд
Держатели бесконтактных карт «Мир» будут ездить в транспорте Рязани со скидкой до конца года
Касимовец поймал на спиннинг с лодки на Оке 8-килограммовую щуку
Туберкулезный диспансер обязали установить забор вокруг учреждения