Рязанцев призывают принять участие в пробной переписи населения
В октябре в стране проведут пробную перепись населения, само же всероссийское статистическое обследование намечено на 2020 год, сообщает Рязаньстат.
Пробная перепись пройдет в два этапа: первый с помощью интернета, второй – очно. Последний проведут в девяти регионах страны. Рязанская область в их число не входит, однако жителей региона призывают принять участие в первом этапе.
Сделать это смогут те, кто имеет подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг: с 1 по 10 октября нужно зайти в раздел «Участие в переписи населения» и заполнить переписные листы.
Кстати, один представитель квартиры/дома может заполнить электронную форму на себя и остальных членов семьи, живущих вместе с ним.
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