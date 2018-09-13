2018-09-13T15:48:30+03:00
Общество

Рязанцев призывают принять участие в пробной переписи населения

Ее проведут в интернете
Мария БЛИНОВА
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В октябре в стране проведут пробную перепись населения, само же всероссийское статистическое обследование намечено на 2020 год, сообщает Рязаньстат.

Пробная перепись пройдет в два этапа: первый с помощью интернета, второй – очно. Последний проведут в девяти регионах страны. Рязанская область в их число не входит, однако жителей региона призывают принять участие в первом этапе.

Сделать это смогут те, кто имеет подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг: с 1 по 10 октября нужно зайти в раздел «Участие в переписи населения» и заполнить переписные листы.

Кстати, один представитель квартиры/дома может заполнить электронную форму на себя и остальных членов семьи, живущих вместе с ним.

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