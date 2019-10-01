2019-10-01T16:41:49+03:00
Политика

Денис Сидоров поздравил рязанцев с Днем пожилого человека

Праздник отмечается 1 октября
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Первый секретарь Комитета Рязанского областного отделения КПРФ, депутат, руководитель фракции КПРФ в Рязанской городской Думе Денис Сидоров.Первый секретарь Комитета Рязанского областного отделения КПРФ, депутат, руководитель фракции КПРФ в Рязанской городской Думе Денис Сидоров.
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Дорогие рязанцы! Позвольте от имени рязанских коммунистов тепло и сердечно поздравить вас с Днем пожилого человека!

Этот праздник появился в России не так давно. 1 октября по всей стране общественные организации и объединения проводят различные благотворительные акции, выставки, вечера, концерты. Многие из этих организаций стараются обратить внимание общества на проблемы людей пенсионного возраста.

Но, к сожалению, наши власти делают слишком мало для их поддержки, из-за чего при выходе на пенсию многим приходится искать дополнительный заработок. Ведь прожить на 13 тысяч, а именно таков был размер средней пенсии по Рязанской области в 2018 году – невозможно. И зная это, «медвежье» правительство, подняло пенсионный возраст. А о губительных тарифах ЖКХ и практически полном отсутствии льгот для этой категории людей даже говорить не нужно, все и так понимают. Однако терпят, запуганные угрозой дестабилизации и агрессией со стороны запада, убежденные в неспособности избирательной системы повлиять на их волеизъявление.

Дети и пенсионеры – две категории, которым в советское время уделялось особое внимание. Как на федеральном, так и на региональном уровне КПРФ неоднократно предлагала принять наболевший закон «О детях войны». Но все тщетно. Депутаты-коммунисты убеждали других «слуг народа» не заменять индексацию пенсии одноразовой подачкой в 5000 рублей, одновременно лишая человека в среднем 12-13 тысяч в год! А такие пункты программы КПРФ, как национализация важных отраслей экономики, введение прогрессивной шкалы налогообложения, принятие 20 статьи Конвенции ООН о конфискации имущества «казнокрадов» и коррупционеров, которые многим кажутся несущественными, на самом деле позволили бы значительно пополнить бюджет и наладить экономическую ситуацию.

Ведь мы живем в стране, бюджет которой в условиях кризиса трещит по швам, а наша столица уже долгие годы находится в тройке лидеров по количеству миллиардеров. Стоимость лишь одной из шести яхт Абрамовича могла бы полностью обеспечить всех «детей войны» необходимыми льготами!

Сегодня хороший повод выразить вам слова признательности и глубокой благодарности за то, что не щадя себя, вы защищали Родину в годы войны, отдавали все силы для того, чтобы поднять ее из руин. За то, что даже теперь вы, наши незаменимые и дорогие, вовремя приходите на помощь молодому поколению.

С праздником, дорогие товарищи! С Днем пожилого человека!

Первый секретарь Комитета Рязанского областного отделения КПРФ, депутат, руководитель фракции КПРФ в Рязанской городской Думе Денис Сидоров.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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