Экс-начальник тульской ГИБДД ездил в Рязань на служебном авто

СЕГОДНЯ 16:20 2019-10-01T16:20:19+03:00

Поездками на малую родину Михаил Есаков причинил ущерб бюджету в 660 тысяч рублей

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Бывшего начальника Управления ГИБДД по Тульской области Михаила Есакова освободили от уголовной ответственности, назначив штраф. Об этом корреспонденту рязанской «Комсомолки» сообщили в пресс-службе Центрального райсуда Тулы.

Напомним, его обвиняли в превышении полномочий. По версии следствия, служебные автомобили экс-начальник использовал в целях, не связанных с профессиональной деятельностью. Нарушения на дорогах, которых удалось избежать благодаря специальным госзнакам, могли бы привести к штрафам – в сумме более 660 тысяч рублей.

Напомним, летом 2013 года рязанец Есаков сменил в Туле Андрея Степаненко, подавшего в отставку после коррупционного скандала.

До перевода Михаил Есаков занимал должность заместителя рязанского УГИБДД. Именно он стал основным свидетелем в громком процессе против верхушки рязанского Управления, и благодаря его наводке в здании регионального управления на улице Солнечной обнаружили скрытые камеры и подслушивающие устройства. Их установили бывшие начальники Есакова для слежки за подчиненными.

Тогда, в 2012 году, осудили трех высокопоставленных гаишников региона – за взятки, мошенничество и другие преступления начальник дорожной полиции Александр Алфосов получил 5 лет и 3 месяца колонии + 8 млн рублей штрафа, его заместитель Валерий Вышинский 5 лет колонии + 4,5 млн рублей штрафа и заместитель Игорь Тесленко 4 года 9 месяцев колонии + 2,75 млн рублей штрафа.

По информации «КП», Алфосов, кстати, приехавший к нам из столицы, уже вышел на свободу.

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ИСТОЧНИК KP.RU