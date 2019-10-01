«Развитие» сети МУПов: минус» три «плюс» один – «оптимизация» в Рязани продолжается

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-01T12:41:48+03:00

Свою точку зрения по этому вопросу озвучила секретарь фракции КПРФ в Рязанской городской Думе Эвелина Волкова

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На минувшей неделе состоялось заседании городской Думы, на котором депутаты рассмотрели вопрос, обозначенный в повестке дня как «О плане развития сети муниципальных унитарных предприятий Рязани на 2019-2020 годы».

Свою точку зрения по этому вопросу озвучила Член ЦК КПРФ, секретарь Комитета Рязанского областного отделения КПРФ, первый секретарь Железнодорожного РК КПРФ, секретарь фракции КПРФ в Рязанской городской Думе Эвелина Волкова.

– Сам вопрос, безусловно, очень важный. Муниципальные предприятия во многом составляют экономическую и хозяйственную основу муниципалитета. Сегодня разве что самые наивные продолжают верить в саморегулирующую силу рынка. На самом же деле, в современной социально-экономической ситуации муниципальные предприятия призваны играть важную стабилизирующую роль в решении социально-экономических проблем, выступать в качестве рычага воздействия на экономику. Их эффективная работа должна обеспечивать городской власти возможность влиять на ситуацию по ключевым направлениям жизни города. Конечно, для этого они действительно должны развиваться.

Увы, к сожалению, то, что предложили одобрить депутатскому корпусу мало напоминает развитие. Сразу, с первого листа пояснительной записки, констатируется, что «администрацией города Рязани проводится работа по оптимизации сети муниципальных унитарных предприятий города Рязани». А именно: в 2017-2018 г.г. ликвидированы три таких предприятия, продолжается работа по ликвидации еще двух, в отношении одного введена процедура банкротства… А затем идут предложения:

Во-первых, предлагается акционировать (что является одним из механизмов приватизации) «Ремонтно-строительное управление №1». Напомню, что именно оно в 2018 году получило большую часть подрядов на проведение кампремонта многоэтажек города.

«Почему по итогам 2018 года оно получило прибыль только 10 тысяч рублей?» – депутаты неоднократно пытались получить ответы на этот вопрос. Но вместо выяснения обстоятельств – предлагается его акционировать. Предприятие прибыльное, у него востребованная сфера деятельности. Зачем муниципалитету нужно сбрасывать его со своего баланса? Ведь в случае его акционирования, даже при условии, что 100% акций будут принадлежать муниципальному образованию, рычаги контроля за его работой со стороны городской власти, несомненно, серьезно ослабнут.

Во-вторых, предлагается присоединить одно предприятие – «Информационно-кадастровый центр по землеустройству и строительству» к другому – «Управление капитального строительства» в виду нестабильного финансового состояния первого. Здесь нужно напомнить, что в результате рассмотрения летом этого года вопроса об итогах финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий города за прошлый 2018 год, выяснилось, что более половины из них (9 из 17 действующих) сработали в «минус», что не может не вызывать обеспокоенности.

А также то, что несколько лет назад вышеупомянутый «Информационно-кадастровый центр» уже предлагалось акционировать.

В-третьих, предлагается «расширить виды деятельности» МУП «Управление Рязанского троллейбуса», чтобы оно могло осуществлять регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам автоколонны. Понятно, что этим решением фактически выносится приговор другому транспортному предприятию – «Автоколонне 1310».

Несколькими днями ранее, на заседании комитета по городскому хозяйству и развитию транспортной инфраструктуры, депутаты рассмотрели информацию горадминистрации о финансовом состоянии муниципальных предприятий пассажирского транспорта за I полугодие 2019 года, где выяснилось, что автоколонна фактически почти уже не осуществляет деятельности, а другое транспортное предприятие – УРТ – по итогам первого полугодия оказалось в «минусе» на 13 млн. рублей.

Такое положение дел не может устраивать. На резонно возникшие вопросы о сложившейся ситуации и о мерах, планируемых администрацией города по ее исправлению, вразумительного ответа не последовало. А ведь работа муниципальных предприятий очень важна для Рязани.

Поэтому наша фракция – фракция КПРФ – голосовала против подобного рода «развития», занимая по этому вопросу принципиальную позицию: необходимо защитить от «прихватизаторов» и сохранить в собственности города муниципальные предприятия, обеспечить нормализацию их работы.

Справедливости ради надо отметить, что следующим вопросом повестки дня было создание новое муниципальное предприятие – «Центр энергоснабжения», выделенное из состава МУП «Рязанские городские электрические распределительные сети».

Но баланс «развития» сети муниципальных предприятий: «минус» три «плюс» один – говорит сам за себя.

Депутат Рязанской городской Думы Эвелина Волкова.

Минус три, плюс один. Оптимизация в Рязани продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU