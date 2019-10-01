Здание ОМОН в Рязани отремонтируют за 20 миллионов

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-01T11:40:11+03:00

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На сайте госзакупок стартовал аукцион по выбору подрядчика для капитального ремонта здания ОМОН, расположенного на улице Чернышевского Рязани. Заказало работы региональное Управление Росгвардии, а начальная цена контракта – почти 21 миллион рублей.

В кирпичном 4-этажном здании советского образца поменяют: окна, систему отопления, кровлю, двери и светильники. Стены оштукатурят либо покроют обоями (в зависимости от этажа), старые половые доски покрасят или заменят на ламинат, а в коридорах уложат плитку.

В части помещений установят подвесные потолки, плюс обновят лестницы, а фасад здания покроют искусственными плитами. Кроме того, отремонтируют тир и систему вентиляции спортзала, душевых, санузлов и раздевалки.

Полностью завершить капремонт подрядчик, который выиграет торги, должен до конца июля следующего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU