2019-10-01T11:40:11+03:00
Общество

Здание ОМОН в Рязани отремонтируют за 20 миллионов

Завершить работы подрядчик должен будущим летом
Мария БЛИНОВА
Поделиться:
Фото: Яндекс.КартыФото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

На сайте госзакупок стартовал аукцион по выбору подрядчика для капитального ремонта здания ОМОН, расположенного на улице Чернышевского Рязани. Заказало работы региональное Управление Росгвардии, а начальная цена контракта – почти 21 миллион рублей.

В кирпичном 4-этажном здании советского образца поменяют: окна, систему отопления, кровлю, двери и светильники. Стены оштукатурят либо покроют обоями (в зависимости от этажа), старые половые доски покрасят или заменят на ламинат, а в коридорах уложат плитку.

В части помещений установят подвесные потолки, плюс обновят лестницы, а фасад здания покроют искусственными плитами. Кроме того, отремонтируют тир и систему вентиляции спортзала, душевых, санузлов и раздевалки.

Полностью завершить капремонт подрядчик, который выиграет торги, должен до конца июля следующего года.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

В Рязани мужчина открыл газ в квартире и грозился устроить взрыв

Утихомиривать его пришлось с помощью бойцов Росгвардии. Подробнее

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рязанец выпал из окна своей квартиры – его жизнь на волоске
Рязанский завод обжаловал штраф в 4 миллиарда за отравление реки Кердь
«Мармакс» рассказал о преимуществах жилого комплекса в центре Рязани
На М5 под Рязанью внедорожник устроил ДТП с пострадавшими
Почта России стала акционерным обществом
Минтранс назвал главных нарушителей среди рязанских такси
В Рязани мужчина открыл газ в квартире и грозился устроить взрыв
Объявлен сбор денег на независимую экспертизу воздуха в Дашково-Песочне
На создание мест в детсадах и школах Рязанская область получит еще 2,5 млрд
Держатели бесконтактных карт «Мир» будут ездить в транспорте Рязани со скидкой до конца года
Касимовец поймал на спиннинг с лодки на Оке 8-килограммовую щуку
Туберкулезный диспансер обязали установить забор вокруг учреждения