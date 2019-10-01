Рязанский завод обжаловал штраф в 4 миллиарда за отравление реки Кердь

СЕГОДНЯ 11:30 2019-10-01T11:50:14+03:00

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Рязанский завод обжаловал штраф в 4 миллиарда рублей за отравление реки Кердь. Эта информация появилась на сайте Арбитражного суда Рязанской области.

Во время расследования сотрудники регионального минприродопользования установили, что в приток реки Кердь – Амшанку - сбрасывал опасные вещества михайловский «Биофармкомбинат». Из-за стоков вода стала молочного цвета с резким запахом химии, погибло огромное количество рыбы и других обитателей водоемов.

Мы писали 13 сентября о том, что именно Арбитражный суд Рязанской области взыскал с ООО «БиоФармКомбинат» в пользу министерства природопользования Рязанской области почти 3 млрд 817 млн рублей в счет возмещения вреда. Решение еще не вступило в законную силу. Теперь промышленники подали апелляцию. Свою вину по сбросу стоков они оценивают лишь в 40 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU