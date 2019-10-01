«Мармакс» рассказал о преимуществах жилого комплекса в центре Рязани

СЕГОДНЯ 11:04 2019-10-01T11:07:03+03:00

Панорамные окна, благородное окружение, вид на кремль, открытая терраса – все это позволяет ощутить новый уровень комфорта в доме бизнес-класса

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Компания «Мармакс» рассказала о видовых преимуществах жилого комплекса в центре города. В ЖК «Наследие Современности» рязанский девелопер создал не просто комфортные планировки для будущих владельцев, но и позаботился о том, чтобы каждый житель комплекса мог насладиться прекрасными видами на исторический центр и Рязанский кремль.

Фото: компания "Мармакс".

— «Наследие Современности» - это жилой комплекс с особыми видовыми характеристиками, поэтому мы уделили особое внимание оконным системам и спроектировали видовую террасу для наших жителей, — рассказали в пресс-службе «Мармакс». — В доме будут установлены мультифункциональные стекла «SunGuard», которые не пропускают ультрафиолетовые лучи и прекрасно сохраняют тепло. Также у таких стекол есть специальное покрытие, чтобы ваши дети могли спокойно играть в квартире, а вы не боялись, что они могут разбить стекло в комнате в одной из ваших комнат!

Девелопер отметил, что архитектура комплекса выполнена в неоклассическом стиле: в меру строгая и выразительная, органично вписывается в окружение.

— Сохранить внешний облик города и помочь городу развиваться на уровне современных тенденций градостроения – одни из главных задач нашей строительной компании, — пояснил девелопер.

Фото: компания "Мармакс".

«Наследие Современности» дарит время, чтобы каждый ваш момент стал особенным.

Панорамные окна, благородное окружение, вид на Рязанский кремль, открытая терраса для жителей комплекса, ландшафтный дизайн внутренней и внешней территории – все это позволяет вам ощутить новый уровень комфорта от «Мармакс» в доме бизнес-класса «Наследие Современности»

Подробную информацию о квартирах можно получить по номеру: 500-005.

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ИСТОЧНИК KP.RU