Почта России стала акционерным обществом

СЕГОДНЯ 10:23 2019-10-01T10:23:59+03:00

В передаточном акте, в том числе, 27 тысяч объектов недвижимости и земельных участков

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1 октября 2019 года создано акционерное общество «Почта России». Все процедуры проведены в срок согласно федеральному закону № 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России», основах деятельности акционерного общества «Почта России» и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Закон о преобразовании Почты России подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 29 июня 2018 года. С этого момента была проделана масштабная работа, в которую кроме федерального почтового оператора были вовлечены Правительство Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и другие ведомства.

За прошедший год Почта России провела сплошную инвентаризацию активов и обязательств предприятия, оформление и регистрацию прав на недвижимое имущество, уточнение характеристик объектов недвижимого имущества в данных бухгалтерского учета, по результатам которых был подготовлен проект передаточного акта. В передаточный акт, в том числе, включено более 27 тысяч объектов недвижимого имущества и земельных участков, среди которых крупнейшие инфраструктурные логистические центы предприятия, передаваемые создаваемому АО. Впервые в истории ФГУП сформирована привязка недвижимого имущества к земельным участкам.

20 сентября председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжения, утверждающие передаточный акт и Устав АО «Почта России». В форме акционерного общества со стопроцентным государственным участием Почта России продолжит реализацию своей социальной функции. Более 2/3 отделений почтовой связи располагаются в сельской местности. Рост качества услуг Почты России, расширение их перечня положительно скажется на уровне жизни россиян.

– Я благодарю коллег из Министерства цифрового развития, Росимущества, депутатов Государственной думы, членов Совета Федерации, Общественной Палаты и иных ведомств, которые оказывали нам помощь и поддержку на всех этапах подготовки и реализации процедуры реорганизации Почты России. Выполнение огромного плана мероприятий в столь сжатые сроки стала возможной благодаря слаженной работе всех участников процесса, – отмечает генеральный директор АО «Почта России» Николай Подгузов. – Мы рассчитываем, что изменение правовой формы позволит Почте России стать более конкурентоспособной и маневренной в принятии стратегических решений. Надеюсь, очень скоро эти перемены заметят и клиенты, и сотрудники компании».

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ИСТОЧНИК KP.RU